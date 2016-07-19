В аэропорту "Одесса" задержали подозреваемого в торговле людьми

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в Одесской области, во время совместной операции полиции, пограничников и прокуратуры задержан 49-летний гражданин Украины, который пытался отправить женщин в другие страны с целью сексуальной эксплуатации.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в аэропорту «Одесса» правоохранители разоблачили сотрудника одного из турагентств Украины, который в Одессе завербовал трех женщин. В частности, одну из них злоумышленник пытался вывезти в Южную Корею транзитом через Москву с целью ее дальнейшей сексуальной эксплуатации», - отметили в отделе.

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В настоящее время полиция принимает меры по установлению всех лиц, которые пострадали от преступной деятельности задержанного, и привлечению к ответственности его возможных сообщников.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека) Уголовного кодекса Украины.