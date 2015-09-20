Во Львовской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов

15:17, 20 сентября 2015
Общество
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Во Львовской области из-за непогоды без электроснабжения остались 43 населенных пункта, из них 28 обесточены полностью и 15 - частично.

Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации,  атмосферный фронт с грозами и порывами сильного ветра прошел в ночь на 20 сентября на территории 7 районов области.

Читайте такжеВо Львове сильный ливень затопил улицы (фото)Больше всего пострадали населенные пункты в Мостиском районе (полностью обесточены 14 населенных пунктов) и Турковском (полностью обесточены 8 населенных пунктов и 6 – частично).

Аварийные бригады районных электросетей начали работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

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