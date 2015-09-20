Во Львовской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, атмосферный фронт с грозами и порывами сильного ветра прошел в ночь на 20 сентября на территории 7 районов области.

Читайте такжеВо Львове сильный ливень затопил улицы (фото)Больше всего пострадали населенные пункты в Мостиском районе (полностью обесточены 14 населенных пунктов) и Турковском (полностью обесточены 8 населенных пунктов и 6 – частично).

Аварийные бригады районных электросетей начали работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.