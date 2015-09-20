Во Львовской области из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов
15:17, 20 сентября 2015Общество
736 0
Во Львовской области из-за непогоды без электроснабжения остались 43 населенных пункта, из них 28 обесточены полностью и 15 - частично.
Больше всего пострадали населенные пункты в Мостиском районе \ Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, атмосферный фронт с грозами и порывами сильного ветра прошел в ночь на 20 сентября на территории 7 районов области.
Читайте такжеВо Львове сильный ливень затопил улицы (фото)Больше всего пострадали населенные пункты в Мостиском районе (полностью обесточены 14 населенных пунктов) и Турковском (полностью обесточены 8 населенных пунктов и 6 – частично).
Аварийные бригады районных электросетей начали работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter