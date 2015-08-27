"Письма счастья" начнут приходить к водителям с 7 ноября

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента юридического обеспечения МВД Украины Владимир Жиденко.

По его словам, изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые узаконивают автоматическую фиксацию нарушений ПДД, вступают в силу вместе с законом о национальной полиции с 7 ноября текущего года.

С этой даты в Украине начнется автоматическая фиксация нарушений ПДД и отправкой копии постановлений об административных взысканиях владельцам транспортных средств — юридическим и физическим лицам, на которых зарегистрированы транспортные средства, зафиксированные камерами как нарушители.

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Также Жиденко сообщил, что будет внедрена гибкая поощрительная система уплаты штрафов. Если нарушитель платит штраф в течении 5 дней с момента получения уведомления о административном взыскании (по почте или лично на месте совершения правонарушения), то сумма штрафа снижается вдвое. От 5 до 30 дней — штраф уплачивается в полном объеме, от 30 до 60 дней — в двойном размере. Если и после этого нарушитель игнорирует административное взыскание, тогда исполнительная служба открывает исполнительное производство и может арестовать имущество должника.

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Кроме того, Жиденко добавил, что каждому водителю каждый год будет начисляться по 150 баллов, и при каждом нарушении правил дорожного движения, независимо от вида нарушения будет сниматься по 50 баллов. После того как баллы будут исчерпаны, нарушитель будет вынужден платить штраф. Таким образом, по словам Жиденко, водителю предоставляется право “бесплатно” трижды нарушить правила дорожного движения в течение года.

Жиденко отметил, в случае если автоматическая система зафиксирует нарушение правил, но за рулем на тот момент будет не владелец автомобиля, а третье лицо, то предоставляется время для того, чтобы сообщить в правоохранительные органы, кто именно был в момент нарушения за рулем, и уже лицо-нарушитель, а не владелец транспортного средства, будет платить штраф.