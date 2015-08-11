В МВД опубликовали видео общения полицейских с Мельничуком
03:39, 11 августа 2015Общество
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На канале МВД в Youtube опубликовано видео общения народного депутата Сергея Мельничука, который управлял автомобилем без документов, и полицейскими.
Мельничук убежден, что полицейские нарушили его права / Фото УНИАН
На видео Мельничук признает что совершил правонарушение, однако убежден, что полицейские нарушили его права как народного депутата.
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Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве патрульные полицейские 4-го батальона задержали народного депутата и бывшего командира "Айдара" Сергея Мельничука на белом Lexus RX 350. Как отметил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, Сергей Мельничук почему-то считал, что ему как члену парламента можно управлять чужой машиной без водительского удостоверения и техпаспорта, а только с удостоверением народного депутата.
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