В МВД опубликовали видео общения полицейских с Мельничуком

На видео Мельничук признает что совершил правонарушение, однако убежден, что полицейские нарушили его права как народного депутата.

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Как сообщал УНИАН ранее, в Киеве патрульные полицейские 4-го батальона задержали народного депутата и бывшего командира "Айдара" Сергея Мельничука на белом Lexus RX 350. Как отметил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, Сергей Мельничук почему-то считал, что ему как члену парламента можно управлять чужой машиной без водительского удостоверения и техпаспорта, а только с удостоверением народного депутата.