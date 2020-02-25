Рябошапка дал оценку первому этапу переаттестации прокуроров

Генпрокурор считает, что Украина «может быть своего рода лидером этого процесса и в дальнейшем делиться этим положительным опытом».

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка высоко оценивает первый этап переаттестации прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время «Форума реформ: на пути в Вильнюс», отвечая на вопрос, как он оценивает переаттестацию прокуроров еще Генеральной прокуратуры.

«Я оцениваю то, как мы прошли первый этап переаттестации, очень высоко. И мне кажется, что то, что сделали мы, такого не делали до этого не только в Украине, а, пожалуй, во всей Восточной Европе. Поэтому мы можем быть своего рода лидерами этого процесса и в дальнейшем делиться этим положительным опытом», - заявил генпрокурор.

По словам Рябошапки, во время первого этапа переаттестации «мы избавились от 55% прокуроров». "Это Офис генерального прокурора, центральный аппарат. Это те люди, которые не сдали тесты на знание законодательства или на общие способности, а также не прошли проверку на добропорядочность», - пояснил Рябошапка.

Читайте такжеЖурналисты нашли во Франции дом Рябошапки за полмиллиона евро (фото)

Руководитель прокуратуры не исключил, что в этой работе могли быть и «ошибки» или «субъективный фактор», в результате чего система оценивания могла «сработать не так, как бы мы хотели».

«Но мы не видели таких критических ошибок или результатов оценки... Много исков находятся в судах. Я не вижу, честно говоря, перспективы у этих исков. Но понятно, что украинская судебная система - непредсказуема, живет своей жизнью. Но мы все равно будем надеяться на объективный результат», - сказал Рябошапка.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2019 года вступил в силу закон о реформе органов прокуратуры, которым предусмотрено создание Офиса генерального прокурора вместо Генеральной прокуратуры Украины.

26 декабря 2019 года Рябошапка сообщил, что с 1 тыс. 339 прокуроров после прохождения всех процедур переаттестации - теста на законодательство, оценки способностей, проверки на добропорядочность - в ГПУ остались 610 прокуроров, которым предложено перейти в Офис генпрокурора. «Из 2,5 тыс. работников ГПУ в новом офисе будут работать всего 1,5 тыс.», - отметил Рябошапка.

2 января этого года начал работу Офис генерального прокурора Украины.