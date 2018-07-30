Сегодня отмечается Международный день дружбы: примеры удивительного товарищества между животными (видео)
14:25, 30 июля 2018Общество
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Но самая искренняя дружба встречается в животном мире.
Сегодня отмечается Международный день дружбы: примеры удивительного побратимства между животными
30 июля отмечается Международный день дружбы.
Ученые доказали, что люди, которые имеют большой круг друзей, имеют шанс стать долгожителями. Продолжительность их жизни может увеличиться примерно на 50% по сравнению с людьми, у которых узкий круг социальных контактов.
Это объясняется тем, что часто друзья могут нацелить на здоровый образ жизни. Кроме того, длительные социальные отношения способствуют укреплению иммунной системы человека.
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А кто же, как не животные, знают лучше всего о настоящей дружбе. Мы подготовили подборку самых удивительных случаев дружбы между четвероногими, которая по своей природе является большой редкостью.
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