Сегодня отмечается Международный день дружбы: примеры удивительного товарищества между животными (видео)

Но самая искренняя дружба встречается в животном мире.

30 июля отмечается Международный день дружбы.

Ученые доказали, что люди, которые имеют большой круг друзей, имеют шанс стать долгожителями. Продолжительность их жизни может увеличиться примерно на 50% по сравнению с людьми, у которых узкий круг социальных контактов.

Это объясняется тем, что часто друзья могут нацелить на здоровый образ жизни. Кроме того, длительные социальные отношения способствуют укреплению иммунной системы человека.

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А кто же, как не животные, знают лучше всего о настоящей дружбе. Мы подготовили подборку самых удивительных случаев дружбы между четвероногими, которая по своей природе является большой редкостью.