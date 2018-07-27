Собака присоединилась к танцевальному челленджу и, похоже, победила (видео)

В челлендже приняла участие собака по кличке Супра.

Бордер-колли по кличке Супра из Техаса присоединилась к челленджу с танцами у движущейся машины под песню американского рэпера Дрейка In My feelings.

Причем, как можно увидеть в ролике, собака не только танцует, но еще и едет за автомобилем на самокате.

Читайте такжеХозяин подговорил собаку ограбить жену и снял все на видео

Так, в начале июля у рэпера Дрейка вышел клип на песню In My Feelings, в которой он признается в любви своей бывшей подруге Кики. Однако перформанс исполнителя показался фанатам безэмоциональным, что они решили ему помочь, запустив флешмоб, в котором люди со всего мира показывали, как Дрейку на самом деле следовало вести себя в этом видео, передает Medialeaks.

Со временем флешмоб превратился в челлендж. Фанаты стали не просто танцевать: они выскакивали из машин прямо на ходу, пытаясь продолжить движение в танце.

Ранее американец Мэтт и его собака Райли отправились на прогулку, где животное стало подвывать - и в итоге случайно напело песню Бритни Спирс Toxic.