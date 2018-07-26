Ученые выяснили, как заставить кота и собаку стать друзьями

Однако, ученые обнаружили, что кошачий характер более антагонистический.

Иногда жизнь под одной крышей может стать настоящим испытанием даже для самых терпеливых из нас. Когда любимое кресло занято кем-то другим, а еда загадочно исчезает, становится не удивительно, что температура начинает накаляться. И это речь идет только о домашних животных.

Однако, ученые решили выяснить наверняка, в каких отношениях находятся кошки и собаки, которые живут в одном доме. Они обнаружили, что хоть коты более нервные, у них почти нет проблем с домашним самоутверждением, пишет The Guardian.

Онлайн-опрос 748 домовладельцев Великобритании, США, Австралии, Канады и нескольких стран Европы показал, что более 80% из них чувствуют, что их домашние животные вполне уживаются друг с другом. Лишь 3% заявили, что их кот и собака терпеть не могут друг друга.

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Однако, несмотря на общую картинку гармонии, опрос также выявил, что коты значительно чаще ведут себя антагонистически. Домовладельцы сообщили ученым, что коты втрое чаще угрожают своим соседям собачьим и в 10 раз вероятнее могут нанести им ранения во время драки. Впрочем, собаки, кажется, не очень этим обеспокоены. Более чем пятая часть из них поднимали игрушки, чтобы показать котам. Наоборот случалось лишь в 6% случаев.

Ученые из Университета Линкольна также пытались выяснить, что нужно сделать, чтобы кот и собака в доме гармонично сосуществовали. Они определили, что успешность отношений животных зависит от возраста кошек, в котором они начали жить рядом с собаками. Чем раньше начнется это сосуществование, тем лучше.