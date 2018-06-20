Скорбят всем селом: родные и знакомые рассказали, каким запомнят поэта Ивана Драча (видео)

19:25, 20 июня 2018
Общество
75 0
На Киевщине готовятся провести поэта в последний путь \ фото ternograd.te.ua

Читайте такжеСтало известно, где похоронят известного украинского поэта

На кладбище наводят порядок, соседи убирают в доме, который семья писателя использовала как дачу.

Родным и знакомым он запомнился еще мальчиком. Владимир Драч, племянник Ивана Драча, говорит что стихи писать дядя начал рано.

На местном кладбище есть могила сына Ивана Драча Максима, а рядом пустое место, его поэт оставил для себя.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #похороны#Иван Драч