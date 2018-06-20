Скорбят всем селом: родные и знакомые рассказали, каким запомнят поэта Ивана Драча (видео)
19:25, 20 июня 2018Общество
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В селе Тележинцы готовятся прощаться с Иваном Драчом. Односельчане убирают на местном кладбище и тепло вспоминают поэта.
На Киевщине готовятся провести поэта в последний путь \ фото ternograd.te.ua
На родине Ивана Драча - в Телиженцах на Киевщине готовятся провести поэта и драматурга в последний путь.
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На кладбище наводят порядок, соседи убирают в доме, который семья писателя использовала как дачу.
Родным и знакомым он запомнился еще мальчиком. Владимир Драч, племянник Ивана Драча, говорит что стихи писать дядя начал рано.
На местном кладбище есть могила сына Ивана Драча Максима, а рядом пустое место, его поэт оставил для себя.
Скорбят всем селом: родные и знакомые рассказали, каким запомнят известного поэта Ивана Драча
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