Скорбят всем селом: родные и знакомые рассказали, каким запомнят поэта Ивана Драча (видео)

В селе Тележинцы готовятся прощаться с Иваном Драчом. Односельчане убирают на местном кладбище и тепло вспоминают поэта.

На родине Ивана Драча - в Телиженцах на Киевщине готовятся провести поэта и драматурга в последний путь.

Читайте такжеСтало известно, где похоронят известного украинского поэта

На кладбище наводят порядок, соседи убирают в доме, который семья писателя использовала как дачу.

Родным и знакомым он запомнился еще мальчиком. Владимир Драч, племянник Ивана Драча, говорит что стихи писать дядя начал рано.

На местном кладбище есть могила сына Ивана Драча Максима, а рядом пустое место, его поэт оставил для себя.