На 82 году жизни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч
13:17, 19 июня 2018Общество
1171 0
Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Тележинцах, рядом с могилой сына Максима.
Драч умер после тяжелой болезни / фото УНИАН
Сегодня, 19 июня, в Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч.
Читайте такжеПосле тяжелой болезни умер почетный журналист Украины (фото)
Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Сергей Трымбач.
«Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого Поэта, Кинохудожника, Общественного деятеля улетает от нас...», – написал Трымбач.
По словам кинокритика, еще вчера вечером он разговаривал с женой Драча Марией Михайловной. «Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось», – отметил Трымбач.
Он добавил, что Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Тележинцах, рядом с могилой сына Максима.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter