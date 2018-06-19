На 82 году жизни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч

13:17, 19 июня 2018
Общество
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Драч умер после тяжелой болезни / фото УНИАН

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Сергей Трымбач.

«Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Душа великого Поэта, Кинохудожника, Общественного деятеля улетает от нас...», – написал Трымбач.

По словам кинокритика, еще вчера вечером он разговаривал с женой Драча Марией Михайловной. «Надежда оставалась, однако же случилось то, что случилось», – отметил Трымбач.

Он добавил, что Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Тележинцах, рядом с могилой сына Максима.

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