"Новая украинская нация создается на крови": самые яркие фразы гения слова Ивана Драча (видео)
17:05, 19 июня 2018Общество
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Сегодня, 19 июня, не стало Ивана Драча - Героя Украины, легендарного поэта-шестидесятника.
"Новая украинская нация создается на крови": самые меткие фразы гения слова Ивана Драча
В Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч.
Творческий путь Иван Драч начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 году, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Нож в солнце". В следующем году стал членом Союза писателей Украины. Иван Драч - автор многих поэтических сборников.
Иван Федорович Драч был выдающимся поэтом, переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем. В 1989 году возглавлял Народный Рух Украины, который боролся за независимость Украины.
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Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Телиженцах, рядом с могилой сына Максима.
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