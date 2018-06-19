"Новая украинская нация создается на крови": самые яркие фразы гения слова Ивана Драча (видео)

Сегодня, 19 июня, не стало Ивана Драча - Героя Украины, легендарного поэта-шестидесятника.

В Феофании после тяжелой болезни умер выдающийся украинский поэт Иван Драч.

Творческий путь Иван Драч начал в период "хрущевской оттепели". Дебютировал в 1961 году, когда киевская "Литературная газета" опубликовала его поэму-трагедию "Нож в солнце". В следующем году стал членом Союза писателей Украины. Иван Драч - автор многих поэтических сборников.

Иван Федорович Драч был выдающимся поэтом, переводчиком, киносценаристом, драматургом, государственным и общественным деятелем. В 1989 году возглавлял Народный Рух Украины, который боролся за независимость Украины.

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Иван Драч завещал похоронить его в родном селе, Телиженцах, рядом с могилой сына Максима.