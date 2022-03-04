Также создан перечень аптек, работающих в городе.

Власти Киева создали карты точек продажи хлеба, зоомагазинов и гуманитарных штабов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации.

Так, с картой точек продажи хлеба можно ознакомиться по ссылке https://cutt.ly/gAjDyuV, с картой зоомагазинов — https://cutt.ly/fAjSSuK,

с картой гуманитарных штабов — https://cutt.ly/0AjSQya.

Также они уже доступны в приложении Киев Цифровой https://t.me/Kyiv_digital

https://cutt.ly/gAjDyuV

Также городская власть предоставляет перечни адресов аптек КП "Фармация", которые будут работать завтра, 5 марта. С ним можно ознакомиться по ссылке https://t.me/KyivCityOfficial/2358

Все аптеки, работающие в городе, есть на карте: https://cutt.ly/GAqtqtN

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