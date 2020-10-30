Досрочные выборы в Верховную Раду Украины в этом году уже невозможны, но в следующем – очень вероятны.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, передает пресс-служба политсилы.

"На месте Владимира Зеленского я бы распустил парламент сейчас, и тогда все его личные провалы списали бы на "зеленых", а он мог бы спокойно выстраивать свою политику. Но мне кажется, что этого не будет…", – заметил политик.

Сопредседатель партии "ОПЗЖ" считает, что президенту пора "вылезть из теплой ванны и осознать свои провалы".

"После окончания местных выборов даже все западные СМИ ополчились против Зеленского и его "слуг" – все пишут, что Украина разделена на два лагеря. И в этих лагерях, в общем-то, Зеленского даже нет…", – обратил внимание Вадим Рабинович, подчеркнув, что лично он этому не радуется.

"Что-то уж "дружный" тон используют европейцы против Зеленского", – заметил политик, и предложил «дать главе государства возможность осмыслить результаты выборов".

"Я жду от президента чего-то такого, что поможет мне вернуть хотя бы часть доверия. Потому что то, что мы наблюдаем на протяжении последнего года – это "Порошенко номер 2!", – считает Вадим Рабинович.

"Вдумайтесь, глава Фискальной службы заявил, что Украиной выплачено примерно 25 млрд долларов по внешним займам и 22 млрд долларов «уважаемые люди вывели за границу"! "Уважаемые люди" – это прямая цитата, между прочим! Люди дорогие, 47 млрд долларов "ушли" из страны! Да, мы 20 млрд могли бы дать МВФ взаймы, поднять зарплаты в 2 раза, снизить тарифы в 4 раза, просто нужно не платить по внешним заимствованиям и назвать этих "уважаемых людей"! Кто эти люди? "Уважаемый человек" – это тот, кто строит свою страну и привозит сюда капиталы, а тот, кто выводит их из Украины – это не тот, кого нужно благодарить", – подчеркнул сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя".

Вадим Рабинович не понимает, каким образом власть строит европейскую страну, если украинцы ходят "в подранных трусах, с голыми задницами и с заработками от сбора клубники в Польше".

"Наша страна, конечно, попадает еще в «почетные» рейтинги – мы входим в тройку лидеров по потреблению "секонд-хенда" в мире. Мы здесь на третьем месте, а ниже нас только Пакистан и Малайзия!.. Как такое может быть? Это так они строят европейскую страну?", – возмутился политик.

"Украина – сильнейшая страна с великим народом, отличным географическим положением и плодородной землей! Мы сами должны давать соседям взаймы! Но проходимцы нас грабят и тут же уезжают за границу. Яресько – преступник "номер 1", которая сделала реструктуризацию долга. Теперь мы должны всем и будем отдавать долги десятки лет! Мы отдаем наше экономическое процветание под кредиты. И никто не сидит! Я обращаюсь к генеральному прокурору и главе СБУ: Хотите показать себя патриотами – возбудите уголовные дела по Супрун, Яресько и Ко!" – заявил Вадим Рабинович

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Автор: УНИАН