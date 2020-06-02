Рабинович с парламентской трибуны заявил, что Рада должна контролировать безумные действия Кабмина (видео)

С призывом вспомнить о том, что парламентарии – не представители какой-то отдельной партии, той или иной политической силы, а в первую очередь депутаты народа Украины, обратился к коллегам народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович, выступая с парламентской трибуны во вторник, 2 июня.

«Беда пришла в наш дом! И я хочу, чтобы вы осознали все то, что на самом деле происходит в парламентско-президентской республике Украина! На рассмотрение Верховной Рады поступила программа Кабинета Министров. Из нее стало окончательно понятно: страной управляют люди, которые не понимают основ управления от слова «вообще». Эти люди ни интеллектуально, ни профессионально не в состоянии управлять чем-либо, а тем более государством, да еще и в столь сложный период!», – обратил внимание парламентарий.

И, все же, продолжил он, несмотря на то, что парламент вернул правительству его программу с припиской «бред сумасшедшего», сам же парламент поручил правительству без всякого контроля со своей стороны подписать договор с МВФ.

«Напомню, что этот договор обязует нас продолжать убийственную медреформу Супрун, подразумевает дорогую коммуналку, закрытие школ, предполагает полную кабалу и контроль над государством, которых не было даже у диких индейцев! Сегодня нашу страну даже не покупают – ее забирают! Забирают, как забирали в древние века у какого-то немощного племени!», – возмутился Вадим Рабинович.

«Коллеги, я предлагаю вам вспомнить, что вы – депутаты народа Украины! Я предлагаю потребовать от правительства прежде, чем подписывать какие-либо документы, которые продают нашу страну, получить на это одобрение Верховной Рады, которая, согласно Конституции Украины, является руководителем в стране!», – призвал коллег по парламенту сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя».

Вадим Рабинович также предложил народным депутатам поддержать и проголосовать как неотложный поданный им законопроект, которым бы вводилась уголовная ответственность за подписание каких-либо документов с МВФ без предварительной ратификации Верховной Радой Украины.

«Безумные действия безумного правительства должны быть немедленно поставлены под контроль парламента Украины! И сделать это нужно уже сегодня, иначе завтра может быть поздно», – резюмировал Вадим Рабинович.

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