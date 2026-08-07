Дебаты по Украине свидетельствуют, что ЕС не готов принимать новых членов, - FT

В Евросоюзе разрабатывают новые подходы к процессу принятия новых стран в члены.

В Брюсселе наблюдается неопределенность в отношении потенциального расширения Европейского Союза и пополнения его новыми членами. Франция и Германия уже выступили с предложениями внести изменения в процесс вступления для стран-кандидатов, с тем чтобы полноправное членство приобреталось постепенно в обмен на прогресс в реализации реформ.

Как говорится в статье издания Financial Times, страны-кандидаты на вступление в ЕС надеются на прогресс после многих лет бездействия, но некоторые в Брюсселе до сих пор не уверены в расширении блока.

Неопределенность в отношении приема новых стран-членов в Брюсселе

На протяжении 13 лет Европейский Союз не принимал новых членов, но на фоне геополитической нестабильности и конкуренции между великими державами растет давление с целью вновь открыть ворота для вступления.

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"Однако, несмотря на отчаянное стремление создать ощущение коллективной безопасности и целеустремленности в условиях провокаций со стороны Дональда Трампа, Брюссель все равно охвачен неопределенностью в отношении потенциального расширения", – говорится в статье.

При этом, хотя лидеры стран-кандидатов требуют более быстрого прогресса в рассмотрении их заявок на вступление, и это происходит в условиях давления со стороны нетерпеливых и беспокойных избирателей, нынешние главы правительств стран-членов ЕС обеспокоены тем, что "структура блока и их собственные скептически настроенные избиратели не могут справиться с притоком свежей крови".

Впрочем, изначально предпосылки выглядели обнадеживающе. В частности, после шока от вторжения России в Украину расширение ЕС стало рассматриваться как мера безопасности, а также как политическая веха. "Прогресс ускорился после десятилетия застоя, что породило надежды на появление нового члена в ближайшие несколько лет", – говорится в материале.

Например, Украина и Молдова, которым угрожает Москва, начали официальные переговоры по условиям вступления.

Не идет ли речь о пустых обещаниях для стран-кандидатов на вступление

Как отмечает аналитик Института гуманитарных наук в Вене Илир Деда, геополитический хаос "создал момент давления, чтобы серьезно задуматься о том, что такое Европа, и сделать убедительно выгодное предложение странам, стремящимся присоединиться".

Стремясь подчеркнуть коллективную волю к принятию новых членов, президенты Европейской комиссии и Европейского совета в июне назвали расширение "одной из лучших историй успеха Евросоюза".

"Предложение ЕС, касающееся мира, стабильности и возможностей, не имеет себе равных. Расширение – это стратегический выбор", – говорилось в совместном заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Антониу Кошти.

Однако потенциальные будущие кандидаты на членство начинают задумываться о том, не говорят ли лидеры ЕС пустые обещания.

В то же время Брюссель обдумывает всесторонние изменения процесса вступления, которые будут предусматривать все более постепенную интеграцию по мере демонстрации странами-кандидатами успехов.

"Рассматривая это изнутри как способ ответственного роста и укрепления доверия, некоторые страны-кандидаты видят в этих предложениях путь к многоуровневой системе членства, которая может еще больше усложнить процесс", – отмечается в материале.

Утверждается, что многие страны-кандидаты уже избегают непопулярных или неудобных реформ, поскольку не доверяют обещаниям Брюсселя о вознаграждениях, в то же время Брюссель упрекает их в неспособности принять необходимое законодательство.

Пришло время принять новых членов "сейчас или никогда"

Как добавляет аналитик Илир Деда, усиливается ощущение, что ЕС должен продемонстрировать серьезность своих намерений по принятию новых членов. "Или сейчас, или никогда", – считает эксперт. По его мнению, бездействие будет иметь "катастрофические последствия не только для [стран-кандидатов], но и для ЕС", поскольку доверие к Евросоюзу пострадает как во внутреннем, так и в глобальном измерении. Аналитик отстаивает мнение, что "такого сценария нужно избежать любой ценой".

С декабря 2024 года страны-кандидаты в совокупности уже закрыли 18 переговорных глав по вопросам вступления в рамках своих соответствующих процессов согласования. Для сравнения: за десятилетие до этого было закрыто лишь четыре главы. Например, Черногория уже прошла половину переговорного процесса из 33 разделов. Украина и Молдова открыли свои первые разделы в июне, а Албания начала закрывать свои первые разделы.

По словам комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, процесс расширения – это "перестройка европейской политической и оборонной архитектуры для создания Европы, способной конкурировать с другими крупными мировыми державами".

Как отмечает Financial Times, нигде это не так очевидно, как в Украине, чьи Вооруженные силы являются одними из крупнейших в Европе, самыми хорошо вооруженными и, конечно, самыми закаленными в боях. Поэтому "страны-члены ЕС хотят, чтобы Киев и его грозные вооруженные силы были в их команде, а не находились в обиде на периферии".

"Но у этих преимуществ есть колоссальная обратная сторона. Официальные лица ЕС признают, что масштабы обеспокоенности по поводу коррупции, независимости судебной власти и других фундаментальных ценностей блока означают, что стране не было бы предоставлено официального разрешения на процесс вступления без вторжения России", – утверждается в материале.

Противоречия на пути вступления Украины в ЕС

В то же время требование Киева о скором вступлении "в следующем году" в рамках возможного мирного соглашения с Россией заставило Брюссель серьезно задуматься, не потребуется ли новый подход к расширению, чтобы соответствовать новым политическим реалиям.

Высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в переговорах с Киевом, подчеркивал, что заявленная цель вступления до 1 января 2027 года была "криком о помощи".

"Зеленский знал, что это было невозможно. Но ему нужно было послать нам однозначный сигнал, а также украинским гражданам, что обычный подход к вступлению будет недостаточным", – отметил чиновник.

Высокопоставленный дипломат ЕС говорит, что Украина представляет собой сложную дилемму.

"Вы не можете принять в ЕС страну с 40-миллионным населением, которая в глобальном рейтинге коррупции занимает 104-е место. Это было бы издевательством над всем проектом. Но вы также не можете оставлять ее на произвол судьбы. Все видят, что Украине нужно что-то от нас, чтобы облегчить [долгое ожидание полноправного членства]", – подчеркивает дипломат.

Дебаты о перспективах Украины свидетельствуют о неготовности ЕС к приему новых членов

Вместе с тем, как отмечает Financial Times, несмотря на все надежды и ожидания в странах-кандидатах, остается главный вопрос: "Готов ли ЕС к новым членам, независимо от того, готовы ли новые члены к вступлению в блок?".

"Наибольшее влияние Украины на дебаты о расширении, безусловно, заключается в том, что это ясно дает понять, насколько мы не готовы к новым членам. Нам также нужны внутренние обязательства по реформам", – говорит высокопоставленный чиновник ЕС

К тому же, поскольку риторика по поводу расширения набирает обороты, столицы стран-членов ЕС изучают пути потенциального изменения процесса вступления или даже конечного результата.

Например, Франция и Германия обнародовали первоначальные предложения, которые предусматривают поэтапную модель постепенной интеграции с расширением преимуществ членства в обмен на этапы реализации реформ. Такое видение предлагается вместо устоявшейся системы полного членства после завершения всего процесса.

Учитывая предложения Франции и Германии, которые в целом получили сдержанную реакцию со стороны остальных стран ЕС, Брюссель намерен опубликовать собственные предложения по потенциальной реформе расширения. Эта реформа может предусматривать, как отмечает комиссар Марта Кос, техническую оценку влияния увеличения числа членов на деятельность и политику ЕС, а также предложения по постепенной интеграции.

В странах-кандидатах отношение к возможному членству "на полпути" неоднозначно. Киев в целом отвергает все, что не предусматривает полноправного членства, тогда как Белград сигнализирует об открытости к этой идее.

Членство Украины в ЕС – главные новости

Как сообщал УНИАН, Марта Кос отмечает, что процесс вступления не предусматривает четкого определения конкретных дат, но при условии выполнения Украиной всех необходимых обязательств и проведения реформ вполне возможно, что Украина будет готова вступить в Евросоюз к 2030 году.

Не все страны-члены поддерживают ускоренное вступление Украины. Например, против этого выступает Венгрия.

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