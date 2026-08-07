Испания отчеканила памятную серебряную монету в честь триумфа сборной по футболу (фото)

Приобрести монету можно в музее Королевского монетного двора в Мадриде.

В Испании выпустили памятную серебряную монету в честь победы сборной по футболу на Чемпионате мира в 2026 году. Об этом сообщил Королевский монетный двор Испании.

Победе сборной посвящен реверс монеты. В центре размещено цветное изображение Кубка мира, над которым вычеканен официальный логотип ФИФА. Слева расположен знак Королевского монетного двора, а в нижней части – надпись "Чемпионы мира" и обозначение номинала.

Особое значение имеют и две большие оранжевые звезды на реверсе монеты. Они символизируют два чемпионских титула сборной Испании, завоеванные на чемпионатах мира 2010 и 2026 годов.

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Коллекционный экземпляр изготовлен из серебра 925-й пробы, его номинальная стоимость составляет 5 евро. При этом приобрести монету можно за 60,33 евро без учета НДС. Монета имеет диаметр 33 миллиметра и весит 13,5 грамма, тираж ограничен 50 тысячами экземпляров.

Продажа памятной монеты началась 31 июля. Приобрести её можно в музее Королевского монетного двора в Мадриде, через официальный интернет-магазин, а также в сети авторизованных партнёров.

Памятные монеты – последние новости

Национальный банк Украины выпускает в обращение новую памятную монету "Украинский хлопок. Морской дрон Sea Baby". Она посвящена легендарному надводному беспилотному комплексу Sea Baby, который специалисты Службы безопасности Украины разработали для проведения боевых операций в Черном море.

Также 28 июля НБУ представил новую памятную монету, предназначенную для обращения, "Памяти казненных, замученных или погибших в плену". Она чтит память украинцев, ставших жертвами российского плена. Всего Нацбанк планирует постепенно ввести в наличный оборот 2 миллиона таких монет.

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