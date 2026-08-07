Угроза для Украины: журналисты составили карту со 150 военными объектами в Беларуси

Карту планируется обновлять, добавляя новые объекты, которые потенциально могут представлять угрозу.

Журналисты "Радио Свобода" Украины и Беларуси создали интерактивную карту ключевых военных объектов на территории Беларуси, которые потенциально могут представлять угрозу для Украины.

Отмечается, что для создания карты были проанализированы как спутниковые снимки, так и информация из открытых источников. В итоге журналисты нанесли на карту 150 объектов, которые в перспективе могут представлять угрозу для Украины в случае нападения.

Среди объектов, в частности, есть авиабазы и аэродромы. Часть из этих объектов РФ использовала в начале полномасштабной войны в 2022 году. Кроме того, на карте указаны места расположения складов боеприпасов, горюче-смазочных материалов, а также места постоянной дислокации воинских частей, пограничных отрядов, учебные центры и полигоны.

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Также журналисты уделили особое внимание советским базам на территории Беларуси, которые считаются заброшенными. По мнению авторов исследования, эти объекты могут стать потенциальным инфраструктурным резервом для Лукашенко и его армии. Эти локации Минск может использовать, в частности, для размещения новых подразделений или ракетных комплексов.

Сообщается, что карту будут обновлять и дополнять новыми объектами, которые потенциально могут представлять угрозу для Украины с северной границы. С самой картой вы можете ознакомиться по ссылке.

Угроза для Украины со стороны Беларуси

Напомним, ранее украинская сторона заявляла, что Россия готовится усилить вовлеченность Беларуси в войну в Украине. В Кремле же, напротив, заявляли о возможной опасности для Минска со стороны Киева.

На днях, а именно 2 августа, стало известно, что Беларусь разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду вблизи украинской границы. Сообщалось, что на данный момент уже создан один соответствующий батальон, а до конца года планируется сформировать ещё один. Дислоцироваться эта бригада должна недалеко от Гомеля, который расположен в 40 километрах от беларуско-украинской границы.

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