Цены растут как на дрожжах: стало известно, какие подержанные авто подорожали больше всего

Лидерами по темпам роста стали гибридные автомобили.

Цены на подержанные автомобили за месяц (июль–август) в Украине изменились в разных направлениях. Об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

Некоторые сегменты продемонстрировали резкий скачок цен на фоне подорожания топлива. В то же время другие категории показали умеренный рост, а стоимость некоторых почти не изменилась.

Гибриды: рост цен из-за омоложения автопарка

Гибридные автомобили стали лидерами по темпам роста средней цены: она увеличилась на 7,1% – до 25 700 долларов. В то же время такое подорожание не стоит воспринимать буквально, ведь за усредненными показателями скрывается более сложная картина.

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Экономичность гибридов на фоне дорогого топлива лишь частично объясняет увеличение средней цены. Решающую роль, по мнению специалистов ИДА, играет обновление структуры предложения: на вторичном рынке становится все больше относительно новых гибридов, проданных на первичном рынке несколько лет назад. Именно такие автомобили, среди которых немало Toyota RAV4, тянут вверх средний ценовой показатель.

Бензиновые автомобили: стабильная основа рынка

Бензиновые автомобили остаются крупнейшим сегментом вторичного рынка – в настоящее время на продажу выставлено около 136 тысяч таких автомобилей. Средняя цена в этом сегменте выросла на 5,6% – до 9500 долларов.

Интересно, что подорожание происходит на фоне роста цен на топливо. Если еще месяц назад литр бензина А-95 стоил около 74,5 грн, то в начале августа его средняя стоимость достигла уже 81 грн/л.

Эксперты объясняют рост цен на бензиновые автомобили тем, что они остаются базовым выбором для большинства покупателей благодаря широкому выбору моделей, простой конструкции и относительно недорогому обслуживанию.

Дизельные автомобили: умеренный рост цен

Средняя цена дизельных автомобилей за месяц выросла на 2,6% и достигла 9900 долларов. В то же время, по словам специалистов, перспективы роста рынка выглядят неоднозначно.

Если ещё месяц назад средняя стоимость дизельного топлива на АЗС составляла около 76 грн/л, то сейчас она поднялась до 93 грн/л. Подорожание эксплуатации дизельных автомобилей может ослабить спрос, а следовательно, заставить продавцов корректировать цены.

Электромобили: самый стабильный сегмент рынка

Средняя цена электромобилей за месяц выросла на 3,3% и достигла 21 700 долларов. Стабилизация происходит на фоне адаптации рынка к возврату НДС, жесткой конкуренции между автопроизводителями, а также роста числа покупателей, для которых электромобиль является наиболее экономичным выбором благодаря возможности зарядки дома.

Это, по мнению специалистов, свидетельствует о "зрелости сегмента": спрос остается стабильным, а электромобили все больше воспринимаются как практичный и полноценный выбор для широкого круга покупателей.

Автомобили с ГБО: цены остаются практически неизменными

Сегмент автомобилей с газобаллонным оборудованием оказался самым стабильным: средняя цена в течение месяца не изменилась и осталась на уровне 4500 долларов.

Такую динамику объясняют неоднородностью сегмента. Он охватывает как бюджетные автомобили типа "ВАЗ" и Daewoo Lanos, так и значительно более новые американские и японские модели, переоборудованные для работы на газе или ввезенные с уже установленным ГБО.

Несмотря на то, что за месяц средняя цена автогаза (LPG) выросла с 40,50 грн до 43,50 грн/л, это пока практически не повлияло на стоимость таких автомобилей. Это свидетельствует о том, что сегмент ГБО остается относительно независимым от краткосрочных колебаний топливного рынка.

Авторынок Украины – последние новости

Ранее стало известно, что в июле автомобили с традиционными двигателями обеспечили более 61% продаж на украинском рынке новых легковых автомобилей. Это заметно больше, чем год назад, когда их доля составляла около 54%. Автомобили с бензиновыми двигателями остаются самыми популярными в Украине. Самым популярным бензиновым автомобилем стал компактный кроссовер Hyundai Tucson.

Сообщалось также, что в первом полугодии украинцы зарегистрировали 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшую долю среди импортированных машин составили кроссоверы – на них пришлось более 50% всех первых регистраций.

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