С сентября очереди в аэропортах Европы могут стать еще длиннее: правила EES ужесточаются

Именно эта процедура уже привела к значительным задержкам при пограничном контроле во многих аэропортах.

Пассажирам, направляющимся в страны Европейского Союза, следует быть готовыми к еще более длинным очередям в пунктах паспортного контроля, предупреждает The Mirror.

С апреля 2026 года система EES полностью заработала для граждан, въезжающих в страны Шенгенской зоны. При первом пересечении границы путешественники должны пройти биометрическую регистрацию: сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев.

Именно эта процедура уже привела к значительным задержкам на пограничном контроле во многих европейских аэропортах. Некоторые туристы ждали своей очереди по несколько часов, а некоторые даже опоздали на рейсы.

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Что изменится в сентябре

В настоящее время странам ЕС разрешено временно приостанавливать проверки через систему EES в исключительных случаях, в частности если на границе образуются слишком большие очереди. Однако Европейское агентство по охране границ Frontex сообщило, что после 6 сентября это послабление больше не будет действовать, несмотря на просьбы представителей авиационной отрасли продлить его.

Из-за этого в аэропортах снова могут возникать значительные заторы при прохождении паспортного контроля.

Система работает с перебоями

В некоторых аэропортах оборудование приходится перезапускать из-за чрезмерной нагрузки.

В компании Air France-KLM сообщили изданию Politico, что во время пиковых летних нагрузок систему временно отключают, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспортных узлов в Париже и Амстердаме. Проблемы также фиксируются в аэропорту Брюсселя, где новая система до сих пор работает не на полную мощность.

Среди других трудностей, связанных с EES, называют сложности со считыванием отпечатков пальцев у пожилых людей.

Ryanair призывает прибывать в аэропорт заранее

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири недавно раскритиковал новые правила ЕС, но подчеркнул, что ответственность за своевременное прибытие к выходу на посадку лежит на самих пассажирах.

"Мы никого ждать не будем. Наш приоритет – пассажиры, которые находятся у выхода на посадку, когда она начинается. Если вас нет у гейта после завершения посадки, самолет вылетит без вас", – заявил он.

С момента запуска системы EES в апреле сотни пассажиров различных авиакомпаний, в частности Ryanair, уже опоздали на свои рейсы из-за длительных задержек на паспортном контроле.

Что предшествовало

Напомним, внедрение системы пограничного контроля Entry/Exit System (EES) на внешних границах ЕС и в европейских аэропортах вызвало значительные задержки и сбои в пассажирских перевозках в разгар туристического сезона. Согласно правилам, которые разрабатывались в течение восьми лет, граждане стран, не входящих в ЕС, при въезде в Шенгенскую зону проходят фотографирование и сдают отпечатки пальцев вместо традиционного проставления штампа в паспорте.

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