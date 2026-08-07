Ryanair добавил еще больше рейсов в Марокко: сразу три из них – из Польши

Это будет рекордное для авиакомпании расписание в эту африканскую страну.

Ирландский лоукостер Ryanair продолжает расширять программу полетов в Марокко, добавив сразу 17 новых направлений в зимнее расписание 2026/2027. Три из них будут в польские города, что может быть удобно для украинцев.

Как говорится в сообщении на сайте авиакомпании, это будет рекордное для нее расписание рейсов в эту африканскую страну.

"Рекордное зимнее расписание Ryanair на 2026 год соединит Марокко с 14 странами, предоставив миллионам европейских туристов возможность открыть для себя имперские города Королевства, побережья Атлантического и Средиземного морей, Атласские горы и пустынные ландшафты, наслаждаясь солнцем круглый год", – говорится в сообщении.

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В частности, из Агадира будут открыты пять новых направлений:

В Марракеш можно будет дополнительно добраться из четырех городов Европы:

Бирмингем (Великобритания);

Карлсруэ/Баден-Баден (Германия);

София (Болгария);

Вроцлав (Польша).

До Рабата добавляются восемь новых европейских направлений:

Франкфурт-Хан (Германия);

Карлсруэ/Баден-Баден (Германия);

Нюрнберг (Германия);

Краков (Польша);

Милан-Бергамо (Италия);

Пиза (Италия);

Порту (Португалия);

Стокгольм (Швеция).

Таким образом, в целом зимой пассажирам Ryanair будет доступно 5,3 млн мест, что на 580 тысяч (+12%) больше по сравнению с прошлой зимой.

Самолеты авиакомпании будут выполнять рейсы по 156 маршрутам в Марокко, задействуя 16 самолетов.

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