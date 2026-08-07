Ryanair добавил еще больше рейсов в Марокко: сразу три из них – из Польши

Ирландский лоукостер Ryanair продолжает расширять программу полетов в Марокко, добавив сразу 17 новых направлений в зимнее расписание 2026/2027. Три из них будут в польские города, что может быть удобно для украинцев.
Как говорится в сообщении на сайте авиакомпании, это будет рекордное для нее расписание рейсов в эту африканскую страну.
"Рекордное зимнее расписание Ryanair на 2026 год соединит Марокко с 14 странами, предоставив миллионам европейских туристов возможность открыть для себя имперские города Королевства, побережья Атлантического и Средиземного морей, Атласские горы и пустынные ландшафты, наслаждаясь солнцем круглый год", – говорится в сообщении.
В частности, из Агадира будут открыты пять новых направлений:
- Братислава (Словакия);
- Кельн (Германия);
- Нюрнберг (Германия);
- Гданьск (Польша);
- Милан-Мальпенса (Италия).
В Марракеш можно будет дополнительно добраться из четырех городов Европы:
- Бирмингем (Великобритания);
- Карлсруэ/Баден-Баден (Германия);
- София (Болгария);
- Вроцлав (Польша).
До Рабата добавляются восемь новых европейских направлений:
- Франкфурт-Хан (Германия);
- Карлсруэ/Баден-Баден (Германия);
- Нюрнберг (Германия);
- Краков (Польша);
- Милан-Бергамо (Италия);
- Пиза (Италия);
- Порту (Португалия);
- Стокгольм (Швеция).
Таким образом, в целом зимой пассажирам Ryanair будет доступно 5,3 млн мест, что на 580 тысяч (+12%) больше по сравнению с прошлой зимой.
Самолеты авиакомпании будут выполнять рейсы по 156 маршрутам в Марокко, задействуя 16 самолетов.
Отдых в Марокко – советы туристам
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали лучшее время для поездки в Марокко, в частности, описав особенности посещения страны в зимние месяцы.
В то же время опытный турист назвал шесть нюансов, которые стоит учесть перед поездкой в Марокко – от вопросов безопасности до выбора лучших отелей.
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