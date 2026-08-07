Конкурент для iPhone 17e: новый 'народный' смартфон Samsung показали во всех цветах

Долго ждать новинку не придется: официальная презентация Galaxy S26 FE ожидается в сентябре 2026 года.

Компания Samsung скоро представит новый смартфон линейи Fan Edition – Galaxy S26 FE. До официальной презентации устройство уже засветилось на рендерах, которые раскрывают внешний вид модели в трех цветах: черном, зеленом и фиолетовом.

Телефон выполнен в фирменной стилистике последних аппаратов Samsung. Главное отличие от прошлогоднего Galaxy S25 FE находится на задней панели. Производитель отказался от отдельных выступающих колец вокруг объективов камеры и разместит три сенсора в едином выступающем блоке.

Такое решение напоминает дизайн Galaxy S26 и Galaxy S26+. Благодаря этому Galaxy S26 FE визуально станет ближе к более дорогим флагманам серии Galaxy S.

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Судя по изображениям, Galaxy S26 FE сохранит плоскую боковую рамку и фронтальную камеру в центральном вырезе экрана. Сам экран плоский, с тонкими рамками. Кнопки питания и громкости вынесены на правую грань корпуса.

По данным утечек, Galaxy S26 FE получит 6,7 дюймовый AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, процессор Exynos 2500, 8 ГБ оперативной памяти, основную камеру на 50 Мп, фронталку на 12 Мп и аккумулятор емкостью 4900 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.

Ожидается, что стоимость Galaxy S26 FE составит от $650, а его презентация состоится уже в сентябре 2026 года.

Для сравнения, самый доступный флагман Apple – iPhone 17e – стартует с отметки в 600 долларов. Новинка получила магниты MagSafe и 256 ГБ встроенной памяти но осталась с одной камерой 48 Мп, экраном 60 Гц и старой "челкой".

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