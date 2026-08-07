Миру грозит дефицит важнейшего продукта: больше всего кризис скажется на Европе

Объемы производства данного продукта в Европе достигнут самого низкого уровня за последние 10 лет.

Из-за сокращения посевных площадей и аномально жаркой погоды объемы производства сахара в Европе могут упасть до самого низкого уровня за последние более десяти лет. Это усиливает опасения относительно потенциального мирового дефицита, пишет Bloomberg.

По данным аналитиков S&P Global Energy, объемы производства в Европейском Союзе и Великобритании достигнут уровня около 15 миллионов тонн – самого низкого показателя с сезона 2015 года. Жара этого лета подорвала урожайность сахарной свеклы. Ранее фермеры второй год подряд сокращали посевные площади, поскольку рекордные урожаи привели к падению цен.

Прогнозы повышают вероятность мирового дефицита продукта, поскольку погодный феномен Эль-Ниньо угрожает производству сахарного тростника у нескольких ключевых азиатских производителей, включая Индию и Таиланд. Эти опасения уже привели к росту фьючерсов на сахар в Лондоне и Нью-Йорке примерно на 5% в этом месяце.

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Более низкий урожай будет способствовать дефициту в первом и втором кварталах следующего года, и это уже учитывается рынком, отмечают аналитики. Они также ожидают, что цены вырастут в ближайшее время из-за изменения баланса спроса и предложения.

Этот факт может стать положительным моментом для европейских переработчиков после двух подряд высоких урожаев, когда регион был переполнен сахаром, а падение цен снизило маржу. Более того, Евросоюз может превратиться в чистого импортера сахара. Цены на сахар в регионе выросли целых 9% с июня.

Производство сахара в Украине и мире – главные новости

В конце зимы мировые цены на сахар достигли самого низкого уровня за последние пять лет. Только за половину этого периода продукт подешевел вдвое. Причиной падения стоимости сахара стало глобальное снижение спроса.

В текущем маркетинговом году, который завершается в конце августа, экспорт сахара из Украины снизится на 20% по сравнению с прошлогодними показателями и составит 505 тыс. тонн, отмечают аналитики. Площади под этой культурой за год сократились на 21,6%, а доступ на рынки ЕС и других стран затруднился из-за введения квот и т. д.

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