Валюта дорожает перед выходными: курс доллара и евро 7 августа

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,51 грн, а евро – 51,34 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 7 августа, подорожал на 6 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,92 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,34 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,78 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,67 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,66 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 7 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,67 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что, несмотря на традиционное для августа нагнетание разговоров о возможном обвале гривни, предпосылок для резких курсовых изменений пока нет. Скорее всего, на следующей неделе официальный курс доллара будет оставаться в пределах 44,5–45 грн, а евро – 51–51,7 грн.

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