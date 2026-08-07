Есть еще много целей: глава Rheinmetall сделал жесткое предупреждение о российских дронах

Он прогнозирует, что количество инцидентов с российскими дронами увеличится.

Генеральный директор оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер прогнозирует, что количество инцидентов с российскими дронами увеличится и призывает как можно скорее найти способ противостоять этим атакам.

Как пишет ntv, он призвал Германию приложить больше усилий в области защиты от беспилотников.

"Абсолютно необходимо что-то сделать, чтобы очень быстро обнаружить эти атаки дронов и иметь возможность сбивать эти дроны в случае необходимости", – сказал Паппергер.

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При этом он подчеркнул, что Германия недостаточно защищена от таких атак, поскольку не везде есть соответствующие оборонные технологии.

"Помимо аэропортов есть еще много других целей, которые имеют критическое значение для нашей инфраструктуры", - заявил он.

Комментируя инцидент с дронами в аэропорту Лейпцига, Паппергер отметил, что это происходит не в первый раз, и, по его словам, количество таких провокаций с участием дронов будет увеличиваться.

Российские дроны в Европе

5 августа в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом "Антонов" обнаружили упавший беспилотник. Специалисты идентифицировали груз дрона как взрывчатку. В тот же день неизвестный летающий объект столкнулся с грузовым самолетом компании DHL, последний получил незначительные повреждения.

Тем временем разведка США опубликовала новый прогноз о нападении России на НАТО. Согласно обновленнім оценкам, Путин может атаковать страну НАТО уже осенью этого года, не дожидаясь конца войны в Украине.

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