В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 7 августа, вырос на 5 копеек и составляет 44,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 51,95 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,35 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу подорожал на 19 копеек и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался неизменным – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 7 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,67 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подорожал на 6 копеек и составляет 45,05 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,51 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 2 копейки и составляет 51,92 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,34 гривни за евро.

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