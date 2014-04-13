Луценко: Все руководство милиции Востока Украины и до сих пор контролируется семьей Януковича

Об этом заявил экс-министр внутренних дел Украины, лидер «Третьей Украинской республики» Юрий Луценко в эфире «5-го канала» в воскресенье.

«Нам противостоит полномасштабный план по дестабилизации с последующим отделением от страны очень важного региона. Используют его российские спецслужбы, центры которых - это уже не секрет - в Луганске и Северодонецке», - отметил Луценко

По его словам, на Востоке Украины российские спецслужбы опираются на силовиков, на которых до сих пор прямое влияние имеет прежнее руководство государства.

«С 2010 года все руководство областных управлений милиции и их заместителей согласовывал лично старший сын Януковича, который ставил им задачи и доплачивал им в конвертах. В Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях он делал это до заместителей начальников райотделов. То есть, все руководство этого региона было зависимым от мафиозной «межигорской» группировки. Они получали и сегодня получают доплату в конвертах. Сейчас такая доплата увеличена в разы», - пояснил Луценко.

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Таким образом, утверждает политик, можно констатировать, что милиция Донецкой области тотально скуплена и служит исключительно семье Януковича.

«По всем сепаратистским акциям сейчас стоят кукловоды ФСБ и деньги Януковича, а также бывшего начальника милиции Донбасса Романова и бывшего заместителя министра Дубовика. Именно эти три человека координируют деятельность сепаратистов на Востоке», - объяснил Луценко.