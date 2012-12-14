Нардепы уверены, что новая ВР будет работать эффективнее

К такому выводу пришли народные депутаты - представители вошедших в ВР партий - на круглом столе в Институте Горшенина.



"Рада за два дня своей работы уже продемонстрировала, что может быть работоспособной", - считает член Объединенной оппозиции Андрей Пышный.

Такого же мнения придерживается и член "УДАРа" Оксана Продан: "Мы сделаем все, чтобы Верховная Рада работала и работала на благо Украины. За прошлые да дня она уже показала, что может работать".

"Наличие мажоритарщиков добавляет ВР ответственности, они в ответе перед своими непосредственными избирателями. Поэтому я думаю, что новая ВР будет более эффективной", - заявил "регионал" Анатолий Гиршфельд.

При этом представитель "Свободы" Юрий Левченко считает, что сначала нужно разобраться в том, что такое эффективность работы Рады. По его мнению, таким показателем является и отсутствие "кнопкодавства".

"Все политики, которые вошли в Раду, будут демонстрировать готовность работать. Но по действиям некоторых депутатов трудно сказать, будут ли они работать на благо всей Рады", - подчеркнул, в свою очередь, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.