Нардепы уверены, что новая ВР будет работать эффективнее
Верховная Рада седьмого созыва будет более эффективной, нежели парламент предыдущего созыва.
К такому выводу пришли народные депутаты - представители вошедших в ВР партий - на круглом столе в Институте Горшенина.
"Рада за два дня своей работы уже продемонстрировала, что может быть работоспособной", - считает член Объединенной оппозиции Андрей Пышный.
Такого же мнения придерживается и член "УДАРа" Оксана Продан: "Мы сделаем все, чтобы Верховная Рада работала и работала на благо Украины. За прошлые да дня она уже показала, что может работать".
"Наличие мажоритарщиков добавляет ВР ответственности, они в ответе перед своими непосредственными избирателями. Поэтому я думаю, что новая ВР будет более эффективной", - заявил "регионал" Анатолий Гиршфельд.
При этом представитель "Свободы" Юрий Левченко считает, что сначала нужно разобраться в том, что такое эффективность работы Рады. По его мнению, таким показателем является и отсутствие "кнопкодавства".
"Все политики, которые вошли в Раду, будут демонстрировать готовность работать. Но по действиям некоторых депутатов трудно сказать, будут ли они работать на благо всей Рады", - подчеркнул, в свою очередь, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.