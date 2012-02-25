Янукович назвал «главную причину, почему мы с МВФ таскаем этот канат»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украине удалось сократить внешний долг в связи с отсутствием новых траншей МВФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время общения с писателем и публицистом Виталием КОРОТИЧЕМ в эфире Первого национального телеканала.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что главная причина того, почему сегодня не возобновляется сотрудничество с МВФ, заключается в том, что украинская власть отказывается повысить тарифы для населения.

«Это главная причина, почему мы с МВФ таскаем этот канат, и пока еще программы есть, но нет кредитов, которые нам крайне необходимы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что отсутствие сотрудничества с МВФ - это плохо, но есть и позитивный момент – это уменьшение, а не рост государственного долга, поскольку страна сейчас частично выплачивает внешний долг и не берет новых кредитов.