Чиновник Минобразования «открыл» в Украине еще одну область - Криворожскую

Министерство науки и образования, молодежи и спорта Украины планирует применить по всей Украине криворожский опыт объединения вузов.

Как сообщает газета «Известия в Украине» (№100 от 8.06.2011г.), об этом заявил начальник отдела мониторинга высшего образования и образования взрослых Николай ФОМЕНКО.

«На сегодняшний день министерство не разработало четкий перечень вузов, которые планируются объединить. Могу лишь сказать, что мы будем действовать по примеру Криворожской области», - цитирует газета слова Н.ФОМЕНКО. При этом чиновник из Минобразования уточнил, что будут объединяться криворожские технический, педагогический и экономический университеты, их филиалы, а также два научно-исследовательских института, и что такую практику объединения планируется «применить по всей Украине».

Справка УНИАН. Кривой Рог – город в Днепропетровской области, административный центр Криворожского района.