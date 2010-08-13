“Писающего мальчика” в Брюсселе оденет в вышиванку самый сильный человек Планеты (пресс-конференция)

17 августа в 10.30 в информационном агентстве УНИАН ( Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция организаторов празднования Дня независимости Украины в Европе – в Брюсселе, столице Евросоюза.

24 августа символ Брюсселя - “Manneken Pis” (“Писающий мальчик”) оденет в вышиванку самый сильный человек Планеты – украинец Василий ВИРАСТЮК.

Как европейцев в этом году привлекут к празднованию Дня Независимости Украины?

Как происходит популяризация Украины?

Какова роль культурных проектов в формировании положительного имиджа Украины?

На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Президент Европейской Ассоциации украинцев, организатор праздника в Брюсселе Алексей ТОЛКАЧЕВ;

автор проекта «Парк Киевская Русь», президент БО «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО;

самый сильный человек Планеты (2004, 2007 гг.) Василий ВИРАСТЮК;

киевская художница Татьяна ГОРЮШИНА.

Представителей СМИ ожидает сюрприз – художница Татьяна ГОРЮШИНА презентует подарок столице Евросоюза, Брюсселю – от Украины.

Аккредитация по тел.: (044) 461-99-37, моб. (097) 352-66-51.

Контактное лицо: Елена ПЕТРУШЕНКО.