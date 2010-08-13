“Писающего мальчика” в Брюсселе оденет в вышиванку самый сильный человек Планеты (пресс-конференция)
17 августа в 10.30 в информационном агентстве УНИАН ( Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция организаторов празднования Дня независимости Украины в Европе – в Брюсселе, столице Евросоюза.
24 августа символ Брюсселя - “Manneken Pis” (“Писающий мальчик”) оденет в вышиванку самый сильный человек Планеты – украинец Василий ВИРАСТЮК.
Как европейцев в этом году привлекут к празднованию Дня Независимости Украины?
Как происходит популяризация Украины?
Какова роль культурных проектов в формировании положительного имиджа Украины?
На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:
Президент Европейской Ассоциации украинцев, организатор праздника в Брюсселе Алексей ТОЛКАЧЕВ;
автор проекта «Парк Киевская Русь», президент БО «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО;
самый сильный человек Планеты (2004, 2007 гг.) Василий ВИРАСТЮК;
киевская художница Татьяна ГОРЮШИНА.
Представителей СМИ ожидает сюрприз – художница Татьяна ГОРЮШИНА презентует подарок столице Евросоюза, Брюсселю – от Украины.
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Контактное лицо: Елена ПЕТРУШЕНКО.