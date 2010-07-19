В БЮТ объяснили, почему изменилось их отношение к законопроекту о митингах

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ(фракция БЮТ) заявляет, что партия власти использует законодательный орган для устранения любой возможности проявления альтернативной позиции.

Об этом Д.ВЕТВИЦКИЙ заявил в комментарии УНИАН, оценивая изменения, внесённые в законопроект № 2450«О порядке организации и проведения мирных мероприятий» , подготовленный к рассмотрению во втором чтении.

«Законопроект, внесённый в 2008 году и поддержанный нашей фракцией, был создан для демократического общества, а сегодняшняя власть уже открыто угрожает выгонять митингующих за город, а даже немногочисленные акции оппозиции уже сегодня разгоняются милицией. Мы не имеем права вкладывать в руки власти такой инструмент, как закон о митингах, претерпевший серьёзные изменения после первого чтения, в частности, там появилась поправка об обязательных сроках подачи заявки на проведение митинга, что противоречит Конституции», – сказал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

По его мнению, предложенный коалиционным большинством законопроект способен усугубить «беспредел местной власти». «В частности, речь идёт об обязательном четырёхдневном сроке для уведомления местной власти о готовящейся акции. Пока пройдут эти четыре дня, местные власти успеют не только, по примеру событий в Харькове и Киеве, парки и скверы вырубить, но и начать незаконное строительство. Именно поэтому, изменения, внесённые коалицией в этот законопроект, вызвали акции протеста по всей стране. Опасность ограничения своих конституционных прав почувствовали все люди, поэтому мы, как депутаты, должны сделать всё, чтобы не допустить принятия этого закона», – отметил он.

Депутат в очередной раз подчеркнул, что фракция БЮТ ни при каких обстоятельствах не поддержит этот законопроект. «Фракция этот вопрос уже обсуждала, и на сегодняшний день наша позиция едина – не давать голосов в поддержку. По нашему мнению, этот законопроект отстаивает не право людей на проведение различных мирных акций, а исключительно интересы действующей власти», – заявил Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Представитель БЮТ пояснил кардинальное изменение отношения фракции к законопроекту «ужесточением условий проведения собраний, митингов, демонстраций и пикетирований по сравнению с вариантом, предложенным Кабмином ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, законопроект № 2450 «О порядке организации и проведения мирных мероприятий» внесён на рассмотрение в Верховную Раду 6 мая 2008 года правительством Юлии ТИМОШЕНКО. 3 июня 2009 года проект закона в первом чтении поддержали 228 из 435 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, в том числе 146 депутатов фракции БЮТ, 60 – НУ–НС, 20 – Блока Литвина и 2 – Партии регионов.

В середине мая 2010 года профильный парламентский Комитет по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений рекомендовал рассмотреть законопроект во втором чтении 17 июня 2010 года, однако председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил отложить его рассмотрение в связи с острой критикой общественными деятелями, организациями, юристами и оппозицией.