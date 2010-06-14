Литвин советует отложить проект о собраниях, потому что «не печет»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает парламенту отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о порядке организации и проведения мирных мероприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой В.ЛИТВИН выступил сегодня во время заседания Согласительного совета. Он отметил, что сегодня утром встретился с группой пикетирующих, которые под стенами ВР требуют отложить рассмотрение этого законопроекта.

В то же время председатель ВР отметил, что никаких конкретных объяснений пикетирующие не дают и ограничиваются лишь очередными лозунгами.

В то же время, считает В.ЛИТВИН, парламенту не стоит давать оснований для тех или других возмущений, и отложить рассмотрение этого законопроекта. Это не тот вопрос, чтобы нам припекло, сказал председатель ВР.

Рассмотрение соответствующего законопроекта во втором чтении было запланировано на четверг, 17 июня.

Как сообщал УНИАН, общественные организации требуют от Верховной Рады Украины не поддерживать во втором чтении проект закона “О порядке организации и проведения мирных мероприятий”. Как отмечал член Общественного совета при МВД Украины по вопросам обеспечения прав человека Владимир ЧЕМЕРИС, в законопроекте, подготовленном к первому чтению в парламенте, не были определены конкретные сроки для представления заявки на проведение митингов, а в нынешнем тексте законопроекта такой срок составляет 4 дня. По мнению В.ЧЕМЕРИСА, это очень мало времени, нужно реагировать намного быстрее.

В.ЧЕМЕРИС также отметил, что законопроектом значительно осложняется процедура представления заявки на проведение митингов, то есть человек, подающий заявку на проведение мирного собрания, должен доказать, что он является гражданином Украины.