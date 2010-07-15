Киевсовет какое-то время продолжал заседание, несмотря на блокирование

Киевсовет после перерыва некоторое время продолжал заседание, несмотря на то, что трибуна была заблокирована депутатами от Блока Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, после почти часового перерыва, объявленного в связи с блокированием трибуны, депутаты все же решили голосовать по вопросам повестки дня.

Проекты решений объявлялись депутатами не с трибуны, а с места. Таким образом, Киевсовет рассмотрел все проекты.

В то же время, после озвучивания первых проектов документов, которые вносились с голоса, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ был вынужден опять объявить перерыв. Он сказал, что не может работать “в таких условиях”.

В это время депутаты от Блока Кличко Наталия НОВАК и Людмила ЗАКРЕВСКАЯ подошли к президиуму Киевсовета и пытались что-то объяснить О.ДОВГОМУ.

Как сообщал УНИАН, депутаты Киевсовета от разных фракций внесли в повестку дня сегодняшнего заседания более 60 вопросов, однако соответствующие проекты решений не были розданы депутатскому корпусу.

В знак протеста с требованием предоставить эти документы Блок Кличко около 18.00 заблокировал трибуну.