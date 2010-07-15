Цены на газ для населения отныне можно повышать в «свободном режиме»?

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) не обязана получать согласие профсоюзных организаций на повышение цен на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава НКРЭ Сергей ТИТЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

По его словам, генеральное соглашение между Кабинетом министров и профсоюзными организациями (распоряжение Кабмина №1250-р от 17 сентября 2008 г.), которое обязывало органы центральной власти принимать решения о повышении тарифов для населения только с согласия профсоюзов, действовало в 2008-2009 гг.

«В 2010 году это распоряжение уже не действует», - сказал С.ТИТЕНКО.

При этом он отметил, что действующее законодательство предусматривает консультации с профсоюзами, но никак не обязательное согласование решений о повышении тарифов.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

О намерении обжаловать в судах решение о повышении цен на газ для населения уже заявила Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) и Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ).

Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.