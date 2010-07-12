Конференция «Развитие законодательно-нормативной регуляции оценочной деятельности в Украине»
15 июля о 11.00 состоится научно-практическая конференция «Развитие законодательно-нормативной регуляции оценочной деятельности в Украине».
Международный институт бизнеса вместе с Фондом государственного имущества Украины, Украинским обществом оценщиков, Всеукраинской общественной организацией «Лига оценщиков земель», Ассоциацией специалистов по оценке предлагает оценочному сообществу принять участие в ежегодном обсуждении изменений и развития в законодательном обеспечении оценочной деятельности в Украине. Изменяются подходы, задания, правовое поле, в котором работают оценщики, появляются новые перспективы и новые проблемы, поэтому организаторы приглашают принять участие в этой научно-практической конференции.
Основные разделы программы:
- современное состояние законодательной регуляции оценочной деятельности в Украине;
- новые инициативы в законодательстве относительно оценочной деятельности;
- сравнительный анализ государственной регуляции и саморегулирования оценочной деятельности;
- первоочередные задания саморегулируемых оценочных организаций, их участие в создании законодательства;
- законодательная защита качества оценочных услуг;
- правовое поле системы профессиональной подготовки и переподготовки оценщиков в Украине: качество профессии оценщика, необходимые изменения, проблемы и перспективы.
Конференция состоится при участии представителей Фонда государственного имущества Украины, Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, народных депутатов Украины, представителей органов государственной регуляции, общественных организаций, опытных оценщиков.
К участию в конференции приглашены:Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины ГРИГОРЕНКО Евгений Николаевич
Председатель Государственного комитета Украины по земельным ресурсам КУЛИНИЧ Олег Николаевич
Председатель Совета ВОО "Лига оценщиков земель", народный депутат Украины V созыва АНТИПЕНКО Ирина Викторовна
Председатель Совета Украинского общества оценщиков АМФИТЕАТРОВ Алексей Дмитриевич
Председатель Совета Ассоциации специалистов по оценке МАКСИМОВ Степан Иосифович
Председатель Совета ВОО "Союз оценщиков земли" ЕВДОКИМЕНКО Светлана Викторовна.
Начало регистрации - в 10.00 по адресу: г. Киев, Брест-Литовское шоссе, 8а (ст. метро Житомирская, каждые 20 мин. курсирует фирменный автобус МИБ. Схема на сайте: www.iib.com.ua). Начало конференции: в 11:00. Стоимость участия в конференции: 130 грн. без НДС. Регистрация по тел.: (044) 585-00-40 – Прудка Татьяна Михайловна, Добровольская Виктория Ивановна. Регистрация представителей СМИ обязательна по тел. (044) 585-00-33 Юлия Иваненко, Julia.Ivanenko @iib.com.ua.
Начало конференции: в 11:00.
Стоимость участия в конференции: 130 грн. без НДС.
Регистрация по тел.: (044) 585-00-40 – Прудка Татьяна Михайловна, Добровольская Виктория Ивановна.
Регистрация представителей СМИ обязательна по тел. (044) 585-00-33 Юлия Иваненко, Julia.Ivanenko @iib.com.ua.