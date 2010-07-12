15 июля о 11.00 состоится научно-практическая конференция «Развитие законодательно-нормативной регуляции оценочной деятельности в Украине».

Международный институт бизнеса вместе с Фондом государственного имущества Украины, Украинским обществом оценщиков, Всеукраинской общественной организацией «Лига оценщиков земель», Ассоциацией специалистов по оценке предлагает оценочному сообществу принять участие в ежегодном обсуждении изменений и развития в законодательном обеспечении оценочной деятельности в Украине. Изменяются подходы, задания, правовое поле, в котором работают оценщики, появляются новые перспективы и новые проблемы, поэтому организаторы приглашают принять участие в этой научно-практической конференции.

Основные разделы программы:

- современное состояние законодательной регуляции оценочной деятельности в Украине;

- новые инициативы в законодательстве относительно оценочной деятельности;

- сравнительный анализ государственной регуляции и саморегулирования оценочной деятельности;

- первоочередные задания саморегулируемых оценочных организаций, их участие в создании законодательства;

- законодательная защита качества оценочных услуг;

- правовое поле системы профессиональной подготовки и переподготовки оценщиков в Украине: качество профессии оценщика, необходимые изменения, проблемы и перспективы.

Конференция состоится при участии представителей Фонда государственного имущества Украины, Государственного комитета Украины по земельным ресурсам, народных депутатов Украины, представителей органов государственной регуляции, общественных организаций, опытных оценщиков.

К участию в конференции приглашены: Заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины ГРИГОРЕНКО Евгений Николаевич

Председатель Государственного комитета Украины по земельным ресурсам КУЛИНИЧ Олег Николаевич

Председатель Совета ВОО "Лига оценщиков земель", народный депутат Украины V созыва АНТИПЕНКО Ирина Викторовна

Председатель Совета Украинского общества оценщиков АМФИТЕАТРОВ Алексей Дмитриевич

Председатель Совета Ассоциации специалистов по оценке МАКСИМОВ Степан Иосифович

Председатель Совета ВОО "Союз оценщиков земли" ЕВДОКИМЕНКО Светлана Викторовна.