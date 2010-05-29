Ющенко: у нас еще большая дорога от хохляцтва к Украинскому государству

ІХ съезд партии «Наша Украина» состоится в период с 3 июля до 21 августа.

Такое решение было принято сегодня на заседании Совета партии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины».

Политсовет партии также решил, что съезд будет проходить в отчетно-выборном формате.

Лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО отметил, что съезд должен принять концепцию развития партии. По его словам, эта концепция должна стать своеобразным планом действий партии на ближайший период, включая ее участие в местных выборах.

«Нам нужно принять новую концепцию развития политической силы. Безусловно, после того как состоялись политические соревнования – выборы, нужно определить, вокруг чего партия должна реорганизовываться и двигаться дальше», - сказал лидер «Нашей Украины».

«Очень важно сегодня иметь адекватный политический взгляд нашей партии на развитие ситуации в стране», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, результаты президентских выборов, в частности, поддержка действующего Президента фактически лишь одной третью граждан Украины, свидетельствуют, что большинство людей не разделяют идеологию, которую исповедует действующий глава государства. В связи с этим В.ЮЩЕНКО убежден, Виктор ЯНУКОВИЧ выиграл президентские выборы только из-за раздробленности демократических сил. Лидер партии подчеркнул, что сегодня нужно говорить о консолидации настоящих демократических и патриотических сил, которые, по его мнению, имеют большой потенциал.

«Я убежден, у нас (украинцев) еще большая дорога от малороссийства, хохляцтва до Украинского осознанного государства. Нам нужно еще сформировать государственно-созидательного гражданина, чтобы он был человеком. Я убежден, что это как раз та политика, о которой я все время говорю, это та политика, которая консолидирует нацию», - отметил лидер «Нашей Украины». Он считает, что нацию можно консолидировать только на основе языковых, культурных основ, демократической, европейской политики.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что реформирование партии должно способствовать донесению идей «Нашей Украины» до общественности, привлечению в ряды партии настоящих сторонников.

Он предложил членам политсовета обсудить эту концепцию в местных организациях и подготовить предложения на следующее заседание политсовета, которое состоится в июле.