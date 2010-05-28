Яценюк: вопросы языка отвлекают внимание от реальности

Лидер партии «Фронт перемен», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает «чисто политическим пиаром» решение Верховного Совета Автономной Республики Крым о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

«Я бы посоветовал крымским депутатам внимательно прочитать Конституцию АРК и Закон Украины «О языках», где черным по белому написано о статусе русского языка», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, всем известно, что 90% жителей Крыма разговаривают на русском языке, и что русский язык имеет в автономии защищенный статус.

«Какие-либо вопросы относительно языка, относительно оценки истории имеют одну задачу – отвлечь внимание людей от реальной действительности в Украине», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта перемен» посоветовал крымским депутатам не заниматься политическим пиаром, а заниматься реальными делами.

Как сообщал УНИАН, 26 мая Верховная Рада Крыма одобрила ряд постановлений и обращений к Верховной Раде Украины, направленных на расширение сферы использования русского языка.

Депутаты, в частности, призвали парламент Украины принять закон «О гарантировании свободного развития, использования и защиты русского языка и других языков национальных меньшинств», имплементировать Европейскую хартию региональных языков в полном объеме, не принимать проекты законов, нарушающих права граждан на использование русского языка.

Также парламент Крыма принял постановление о порядке применения статей Конституции автономии, в которых сказано, что русский язык используется в регионе при выдаче паспортов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении, браке/разводе и смерти, при размещении информации о товаре на этикетках, в делопроизводстве, образовании, науке и других сферах.

Крымские депутаты также просят народных депутатов внести изменения в закон «О кинематографии», отменив обязательную 30-процентную квоту демонстрации национальных фильмов в кино- и видеосетях Украины.