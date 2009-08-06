Эксперты сходятся, что Янукович возле Кирилла переборщил

Ведущие украинские политологи считают, что визит патриарха РПЦ КИРИЛЛА в Украину больше всего отличался “церковной” дипломатией и паломничеством “регионалов”.

Таковы данные опроса, проведенного PR-группой «Polittech».

Отвечая на вопрос, можно ли действия представителей Партии регионов, которые сопровождали КИРИЛЛА во время всего его пребывания в Украине, расценивать как составляющую предвыборной кампании, и планирует ли Московский патриархат активно влиять на ход президентских выборов в Украине, профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики при НаУКМА Алексей ГАРАНЬ отметил, что “это нормально для украинских политиков - встречаться с представителями и руководителями разных церквей”. “Особенно это касается государственных деятелей. Абсолютно нормально, что ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО встречались с КИРИЛЛОМ, так же, как они встречались с руководителями других конфессий”, – считает эксперт. Что касается лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, то, по мнению политолога, “в этом также не было бы ничего негативного, но своей чрезмерной активностью он «переборщил»”. “Это носило такой демонстративный характер. Учитывая последние выступления ЯНУКОВИЧА, создается впечатление, что он в значительной мере возвращается к кампании 2004 года, когда использовались лозунги и месиджи, которые поляризовали страну. В этом, я думаю, заключается определенная опасность”, - подчеркнул А.ГАРАНЬ.

Он выразил мнение, что с формальной точки зрения РПЦ не будет кого-то прямо поддерживать на выборах. “А это может делаться руками пророссийского крыла в УПЦ Московского Патриархата в интересах одного из кандидатов”, - сказал эксперт, и признался, что “в начале визита Патриарха КИРИЛЛА менее критично оценивал это событие”. “Я отмечал, что КИРИЛЛ является харизматичной фигурой, сильной личностью, умеющей общаться с массовой аудиторией, выступать в СМИ. Но теперь, опираясь на личные впечатления и общаясь с простыми людьми, мне кажется, что в контексте Украины и отношений украинских церквей эти стороны (возможно, и сильные сами по себе) как раз имели негативное влияние”, - сказал А.ГАРАНЬ. По его мнению, “эта митинговость, с которой выступал КИРИЛЛ, свидетельствовала, что визит политизирован”. “Это было не обращение пастыря, который спокойным и тихим словом убеждает других, а который создает атмосферу митинга, а не проповеди. В ряде своих выступлений КИРИЛЛ вышел за пределы того, что должен был бы себе позволить представитель другой страны”, - подчеркнул А.ГАРАНЬ.

В этом контексте политтехнолог, директор PR-группы «Polittech» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ отметил, “говоря дипломатическим языком, патриарший визит КИРИЛЛА можно отнести к категории государственных”. По его словам, “пребывание главы наиболее приближенной к Кремлю церкви в зарубежной стране целых 10 дней должно было продемонстрировать особое отношение к Украине”. “КИРИЛЛ, как известно, долгое время в самой России ассоциировался с администрацией ПУТИНА, и входит в узкую группу церковников-державников, которые олицетворяют соборно-православную идеологию панславизма сегодняшней России”, - заметил Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

“Соответственно, то, что настоятель РПЦ, к сожалению, не воздержался от политических заявлений в Украине, означает, что Кремль и в дальнейшем не мыслит Украину вне зоны своих интересов. Влияние России в последние годы было существенно подорвано неэффективной дипломатической политикой МИД РФ. Потому сейчас идет попытка компенсировать эти провалы за счет, как считают ПУТИН и МЕДВЕДЕВ, «церковной» дипломатии”, - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

По его мнению, “не прочь погреться в лучах популярности КИРИЛЛА и отдельные отечественные политики”. “Если бы было возможно, Партия регионов, вероятно, застолбила бы за собой статус «генерального спонсора» визита патриарха в Украину. Виктор ЯНУКОВИЧ просто потерял чувство меры, ведь везде, где можно и нельзя, пытался появиться рядом с КИРИЛЛОМ. Однако ему не стоит забывать, что он является народным депутатом Украины, а не России, и живет на налоги украинских граждан. Делалось это с очевидной целью – штаб ЯНУКОВИЧА планирует использовать кадры, где лидер «регионалов» находится рядом с патриархом РПЦ, в политической рекламе – роликах, плакатах, биллбордах”, - отметил эксперт. Он также считает, что “кроме него, были и другие «верные» из числа политиков, которые будут участвовать в президентской гонке, та же Инна БОГОСЛОВСКАЯ”. “Однако существенного влияния на электоральные симпатии такая показная религиозность не будет иметь – в Украине принадлежность паствы к определенной церкви часто не коррелирует с поддержкой того или иного кандидата”, - убежден Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

В свою очередь, историк, кандидат политических наук Александр ПАЛИЙ отметил, что В.ЯНУКОВИЧ “пытается «отбелить» свой негативный имидж, связанный с неприятными страницами прошлого, излишне заостряя внимание на своей религиозности; популяризируя ее”. “Очевидно, что это признаки предвыборной кампании. Если вспомним, в предыдущей кампании 2004 года ЯНУКОВИЧ заявил, что афонские старцы предсказали ему победу”, - добавил эксперт.

Он убежден, что “Московский патриархат пытается повлиять на политическую ситуацию в стране, и является инструментом государственной политики России”. По его словам, Московский патриархат “является элементом государственного механизма”. “Фактически КИРИЛЛ приехал в Украину как чиновник информационного направления. Соответственно, это показательное присутствие ЯНУКОВИЧА возле патриарха, подчеркнутое со стороны ЯНУКОВИЧА и самого патриарха, оно абсолютно точно имеет политический подтекст”, - подчеркнул А.ПАЛИЙ.

Он отметил, что “в 2004 году ПУТИН сам лично дважды приезжал поддержать ЯНУКОВИЧА. Теперь же вместо себя прислал российского чиновника в церковной форме”.

Вместе с тем, поэт и переводчик Владимир ЦЫБУЛЬКО отметил, что, как бы патриарх ни боролся с политизацией своего визита в Украину, “но постоянное присутствие возле него «регионалов» является основным политизирующим фактором”. По его словам, “визит КИРИЛЛА был, по сути, политтехнологическим. Другой миссии он не выполнял, и не мог выполнить. Это был просмотр предвыборных рядов”.

По мнению В.ЦЫБУЛЬКО, “тональность проповедей патриарха КИРИЛЛА - она слишком светская. Украинская церковная традиция и стилистика проповедей совсем иная». “Есть большое сходство в стилистике проповедей и митрополита Владимира САБОДАНА, и патриарха ФИЛАРЕТА, и кардинала Любомира ГУЗАРА. Выработался такой украинский, очень интеллигентный и корректный стиль. Что же касается стиля, который привнес сюда патриарх КИРИЛЛ, то это такая достаточно светская стилистика, которая насторожила многих людей. Именно из-за такой светскости, я думаю, на исходе визита патриарх Московский стал достаточно таки смешным явлением”, - констатировал эксперт.

Он допустил: “если бы технологически был сорван визит в Западную Украину, то это обросло бы слухами о героизме. А так вышло, что, в сущности, это не визит патриарха, а этакая промоутерская поездка пиар-группы. Была попытка создать определенное духовное идентификационное предложение”.

В.ЦЫБУЛЬКО убежден, что “церковь является элементом идентификации, не меньше, чем политическая идентификация. И поскольку в Украине церкви есть проевропейскими, то постоянное присутствие ЯНУКОВИЧА на службах божьих сводит избирательный сценарий к следующему: в финале будет проевропейский и пророссийский кандидат. Единственным однозначным проевропейским кандидатом является Виктор ЮЩЕНКО, даже учитывая его невысокий на сегодняшний день рейтинг”.

“Если бы этого визита не было, то формата “проевропейский и пророссийский кандидат” можно было избежать. А так фактически возрождена бинарная схема 2004 года”, - подытожил В.ЦЫБУЛЬКО.

Заместитель директора Могилянской школы журналистики Диана ДУЦИК, говоря о политическом подтексте визита патриарха КИРИЛЛА в Украину, разделяет два момента. По ее словам: “во-первых, заявления самого патриарха. Во-вторых, реакция украинского политикума”.

Относительно заявлений российского патриарха, то, по мнению Д.ДУЦИК, “они действительно содержали политические тезисы, и это отмечают все наблюдатели”. “В первую очередь, это касается тезиса о том, что идея автокефалии ведет к расколу украинского общества; тезиса о том, что в Украине уже существует единая православная поместная церковь, имея в виду русскую церковь; тезиса о «едином народе» и о «едином пространстве Святой Руси», к которому патриарх КИРИЛЛ отнес и Украину, и Беларусь; тезиса об «опасной для украинского общества героизации противоречивых исторических личностей»; тезиса о «греховном» Западе, откуда распространился кризис, и тому подобное”, - отметила эксперт.

Относительно украинских политиков, и в частности активного участия В.ЯНУКОВИЧА в мероприятиях с участием российского патриарха, то, по словам Д.ДУЦИК, “лидер Партии регионов действительно использовал те возможности (с молчаливого согласия самого КИРИЛЛА), которые давал визит российского патриарха, для мобилизации собственного электората”. “Очевидно, что эта тема будет эксплуатироваться штабом ЯНУКОВИЧА и в будущей кампании, поскольку электорат очень чутко реагирует на вопросы религиозной тематики”, - заметила она.

“Не думаю, что Московский патриархат будет делать откровенную ставку на кого-то из украинских кандидатов в президенты: во-первых, потому что и Кремль в этот раз не будет определяться с фаворитами; а во-вторых, потому что есть негативный опыт 2004 года (факты откровенной поддержки одного из кандидатов, найденные листовки в одном из храмов и тому подобное – все это лишь понижало доверие к самой церкви). Московский патриархат, скорее, будет реализовывать свои собственные интересы. И если и будет какое-то влияние с его стороны на избирательную кампанию в Украине, то он будет, скорее, скрытым и не таким мощным, как в 2004 году”, - выразила убеждение Д.ДУЦИК.