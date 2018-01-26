В ГПУ готовы расследовать давление на журналиста, который сделал сюжет о мальдивском отдыхе Порошенко

Журналиста просят предоставить все имеющиеся у него факты угроз.

В Генеральной прокуратуре готовы расследовать факты возможного давления на журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Михаила Ткача.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Обращаюсь к журналисту программы «Схемы» Михаилу Ткачу с предложением написать заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в связи с изложенными им фактами в сети Facebook о давлении, которое он связывает с выходом расследования «Мг. Petro Incognito. Таинственный отпуск президента». Прошу Ткача предоставить все имеющиеся у него факты угроз, фейковых писем и тому подобное, которые свидетельствуют о давлении на него как на журналиста", - отметила Сарган.

По ее словам, генпрокурор готов зарегистрировать уголовное производство для проведения следственных действий по данному факту.

Яу сообщал УНИАН, журналисты, которые проводили расследование, столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях.