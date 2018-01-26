На создателей журналистского расследования о отдыхе Порошенко на Мальдивах оказывается давление

Журналисты столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях.

Сюжет о таинственном отдыхе Петра Порошенко на Мальдивах вызвал критику некоторых зрителей и сторонников президента, которые поставили под сомнение предмет и профессионализм расследования. На журналистов, которые сняли сюжет, начали оказывать давление.

Как отмечает Радио Свобода, журналисты столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

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Президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Том Кент выступил с заявлением в защиту журналистов программы "Схемы" и осудил попытки помешать их работе, «дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим образом».

Напомним, в расследовании «Mr Petro Incognito. Таинственный отпуск президента Порошенко» программы «Схемы» рассказывается о том, как президент и его гости в течение семи дней и шести ночей отдыхали на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, который состоит только из частных вилл посреди Индийского океана.