На создателей журналистского расследования о отдыхе Порошенко на Мальдивах оказывается давление

15:38, 26 января 2018
Общество
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На журналистов, которые сделали сюжет про отдых Порошенко, оказывается давление / фото УНИАН

Как отмечает Радио Свобода, журналисты столкнулись с многочисленными попытками взлома их электронных почт и аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

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Президент Радио Свободная Европа / Радио Свобода Том Кент выступил с заявлением в защиту журналистов программы "Схемы" и осудил попытки помешать их работе, «дискредитировать или запугать их, в интернете или любым другим образом».

Напомним, в расследовании «Mr Petro Incognito. Таинственный отпуск президента Порошенко» программы «Схемы» рассказывается о том, как президент и его гости в течение семи дней и шести ночей отдыхали на Мальдивских островах в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, который состоит только из частных вилл посреди Индийского океана.

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Теги: #Порошенко на Мальдивах#давление на журналистов