В РФ отреагировали на заявление Турчинова о стягивании к границе Украины военной техники

Совет Российской Федерации по обороне и безопасности назвал "выдумками" недавнее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия стягивает к границам Украины военную технику, замаскированную под технику миротворцев ООН.

В частности, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда Франц Клинцевич, пишут РИА Новости.

"Это выдумки. Ладно бы подобную чушь нес какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьезной должностью", — отметил он.

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Клинцевич добавил, что, по его мнению, в Украине много проблем с национальной безопасностью и стоит заняться ими, а не обвинениями в сторону России.

При этом, какие проблемы с нацбезопасностью имеются ввиду, российский чиновник не уточнил.

Напомним, накануне секретарь СНБОУ Александр Турчинов заявил, что Российская Федерация начала стягивать военную технику к границе с Украиной, замаскированную под технику миротворцев ООН. По его мнению, препятствием для реализации замысла России может стать принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.