Россия стягивает к границе Украины силы, которые хотят "перекрасить" под миротворцев - Турчинов

Россия начала стягивать к границам Украины военные силы, которые хотят "перекрасить" под миротворцев ООН. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает "Украинская правда".

По его словам, переговоры о вводе миротворческих сил на Донбасс ведутся очень серьезные.

"Но все попытки России "перекрасить" свои силы, которые она уже начала стягивать к границам Украины, под миротворческие будут напрасными", - сказал Турчинов.

Такую уверенность он объясняет вероятным принятием закона о реинтеграции Донбасса. "Этот закон не позволит России реализовать свои замыслы", - считает секретарь СНБО.

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Ранее стало известно, что Украина, США и ФРГ имеют готовый проект резолюции о миротворческой миссии на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о существовании четкой позиции относительно необходимого количества миротворцев ООН, чтобы "держать весь Донбасс" под контролем миротворческой миссии.

По информации издания The Wall Street Journal, у США есть план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.