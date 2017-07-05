Видели более театральные выступления: в САП прокомментировали заседание комитета Рады относительно нардепа Довгого

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что заседание Регламентного комитета ВР относительно дачи согласия на привлечение к ответственности нардепа Олеся Довгого напоминало театральное выступление, пишет «112».

По его словам, есть порядок доведения доказательств, однако кое-кто сводит все к эмоциям.

"... мы видели более театральные выступления, особенно депутата Довгого: жестикуляция, ударения. Честно, кое-где немного напоминало театр. К сожалению, прокуратура не может вести себя адекватно так же. Мы будем вести себя, как того требует закон. Есть Регламент, есть порядок выступления, есть порядок доведения доказательств. Другой вопрос, что много кто не хотел, и до сих пор не хочет слышать собственно юридическую сторону медали, а все сводят к какой-то политике, к эмоциям, к какому-то шоу", - отметил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН ранее, комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы ВР направил председателю парламента Андрею Парубию заключение, в котором говорится о “существенных недостатках” в представлении о даче согласия на привлечение народного депутата Украины Олеся Довгого к уголовной ответственности.