Регламентный комитет Рады заявил о "существенных недостатках" в представлении ГПУ на Довгого

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВР направил председателю парламента Андрею Парубию заключение, в котором говорится о "существенных недостатках" в представлении о даче согласия на привлечение народного депутата Украины Олеся Довгого к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение комитета озвучил первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

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В решении комитета сказано, что представление генпрокурора Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Довгого "содержит существенные недостатки в части обоснования злоупотребления народным депутатом Довгим властными полномочиями в должности секретаря Киевского городского совета", а также "в части злоупотребления властными полномочиями в интересах третьих лиц ".

Комитет принял решение направить председателю ВР указанное заключение, представление и объяснение Довгого.

За это решение комитета проголосовали единогласно все присутствующие на заседании члены комитета.

Как сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га.

Довгий отвергает все обвинения.