Зюганов: пора изменить бесхребетную политику в отношении Украины

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ призывает народы России и Украины «подняться против политики украинских властей».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Г.ЗЮГАНОВ заявил в выступлении на XIII съезде КПРФ сегодня в Москве.

«Пора пересмотреть бессистемную и бесхребетную политику в отношении Украины. Нельзя допустить включения Украины в НАТО и выхода этого враждебного блока на линию Курск-Дон-Краснодар с перспективой продления ее на Кавказ», - считает Г.ЗЮГАНОВ.

«Нельзя позволять украинским националистам ломать судьбы миллионов русских, живущих в Украине. Нельзя позволять им загонять народы Украины в натовское ярмо. Нельзя допустить, чтобы натовский сапог топтал Севастополь и Крым, Донбасс, Харьков и Одессу. Уверен, что мы сможем поднять народ России и Украины на поддержку такого курса», - подчеркнул он.

Лидер КПРФ также раскритиковал внешнюю политику России. «Кремль продолжал двусмысленные маневры в иранском вопросе, покорно терпел дискриминацию русских в Прибалтике и в Украине, демонстрировал беспомощность в делах Севастополя и Крыма, забалтывал договоренности с Белоруссией о создании союзного государства, смиренно выслушивал нотации Евросоюза», - сказал он.

По мнению Г.ЗЮГАНОВА, это не просто промахи российского МИДа, а вполне определенная линия, вновь четко проявившаяся в «Концепции внешней политики», написанной при президентстве Владимира ПУТИНА и подписанной Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 12 июля.

Он отметил, что демонстрируя публике «громы и молнии» против планов включения Грузии и Украины в НАТО, авторы концепции провозгласили важнейшей задачей «вести дело к завершению международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации», т.е. к окончательному признанию и закреплению результатов преступного Беловежского сговора.