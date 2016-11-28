Янукович заявил, что после бегства из Украины не выезжал за пределы РФ и "к власти не рвется"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону после его допроса в Святошинском районном суде Киева в режиме видеосвязи из Ростова как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

"Я за пределы России не выезжал", - заявил Янукович.

При этом он отметил, что сейчас вынужден жить оторванным от Родины», и это трудное время не только его жизнь, но и членов его семьи.

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Вместе с тем, Янукович заявил, что вообще не думает о возвращении к власти.

"Речь идет о том, что же дальше будет. И вот то, что будет дальше, вот это меня больше всего беспокоит. И на те вопросы, которые я слышу и в комментариях часто, что я рвусь к власти... Я к власти не рвусь. Я об этом вообще не думаю...", - сказал Янукович.

Напомним, сегодня перед завершением допроса на вопрос адвоката Евгении Закревской, до какого момента Янукович считает себя президентом Украины, он ответил: «Я лично с себя не снял этой ответственности перед украинским народом».