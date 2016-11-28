Видеодопрос Януковича завершился

Об этом передает корреспондент УНИАН.

Перед завершением допроса на вопрос адвоката Евгении Закревской, до какого момента Янукович считает себя президентом Украины, он ответил: «Я лично с себя не снял этой ответственности перед украинским народом».

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Сейчас решается вопрос о времени допроса другого свидетеля защиты по делу экс-«беркутовцев» — бывшего командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.

Судья Ростовского областного суда (РФ) предложил начать допрос Шуляка уже сегодня, однако председательствующий судья по делу экс-«беркутовцев» Сергей Дячук отметил, что участники процесса уже устали и рабочий день завершен, поэтому предложил провести его 2 декабря в 13.00.

После этого российский судья попросил 10-минутный перерыв, чтобы выяснить технические возможности для установления видеоконференцсвязи с Киевом на это время.