Видеодопрос Януковича завершился
В Святошинском районном суде Киева завершен допрос в режиме видеоконференции экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
Об этом передает корреспондент УНИАН.
Перед завершением допроса на вопрос адвоката Евгении Закревской, до какого момента Янукович считает себя президентом Украины, он ответил: «Я лично с себя не снял этой ответственности перед украинским народом».
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Сейчас решается вопрос о времени допроса другого свидетеля защиты по делу экс-«беркутовцев» — бывшего командующего внутренними войсками МВД Украины Станислава Шуляка.
Судья Ростовского областного суда (РФ) предложил начать допрос Шуляка уже сегодня, однако председательствующий судья по делу экс-«беркутовцев» Сергей Дячук отметил, что участники процесса уже устали и рабочий день завершен, поэтому предложил провести его 2 декабря в 13.00.
После этого российский судья попросил 10-минутный перерыв, чтобы выяснить технические возможности для установления видеоконференцсвязи с Киевом на это время.