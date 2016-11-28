Янукович до сих пор считает себя президентом

Об этом Янукович заявил во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи из Ростова как свидетель по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

На вопрос, до какой даты он считал себя президентом Украины, Янукович ответил: "Это вопрос сложный. Я на сегодняшний день, я лично не снял с себя этой ответственности. Я ее несу перед украинским народом. А что касается украинского народа, как он ко мне относится, это дело украинского народа. Это вопрос ответственности".

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Как сообщал УНИАН, сегодня Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича как свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.