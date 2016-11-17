Аваков создал комиссию для отбора кандидатов на должность главы Нацполиции

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По сообщению министра, открытый конкурс является логическим шагом реформы ведомства и выстраивание линии доверия между обществом и полицией.

Аваков напомнил, что согласно ч. 2 ст. 21 Закона «О Национальной полиции» руководитель полиции назначается на должность и освобождается с должности Кабинетом министров Украины по представлению премьер-министра согласно предложениям министра внутренних дел.

В этой связи Аваков заявил, что назначение на должность руководителя Нацполиции согласно закона не предусматривает проведение конкурса.

"Однако, учитывая тот факт, что до человека, который займет должность главы Национальной полиции Украины, должна быть безоговорочная доверие как украинского общества, так и международного политикума, я принял решение о проведении консультативного конкурса для действующих полицейских на замещение этой должности", - заявил Аваков.

По его словам, "с целью избежания политических спекуляций и проведения честного и открытого отбора кандидата на должность руководителя полиции, что будет соответствовать сегодняшнему дню, я создал консультативную комиссию министра, к которому будет приглашено профессиональных экспертов из международного корпуса наших стратегических партнеров – США, Канады, Консультативной миссии ЕС в Украине (EUAM) и авторитетных экспертов от украинской общественности".

Аваков добавил, что на сегодня действуют упрощенные критерии отбора кандидатов на эту должность, но с 1 января 2017 года они существенно изменяются и становятся более требовательными.

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Как заявил министр, отбор будет осуществляться комиссией на основании результатов квалификационных экзаменов и собеседования.

"После финального собеседования консультативная комиссия будет рекомендовать мне кандидатов, которые наиболее достойны занять пост главы Национальной полиции за своими профессиональными, деловыми и человеческими качествами", - отметил Аваков.

Таким образом, после этого наилучшего из отобранных кандидатов Аваков будет предлагать на рассмотрение Кабмина.

По словам министра, условия конкурса будут объявлены в ближайшее время.

"Твоя новая полиция будет иметь руководителя, который отвечает социальному запросу общества на доверие и профессионализм. Здесь нет места политике, эта реформа не для политиков – она для тебя", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Аваков подписал приказ о назначении в.и.о. председателя Нацполіції Вадима Трояна.

Того же дня Кабинет министров уволил Хатию Деканоидзе с должности главы Национальной полиции Украины по собственному желанию.

В марте 2016 года Трояна был назначен первым заместителем председателя Национальной полиции Украины, ранее он возглавлял главное управление Нацполіції в Киевской области.