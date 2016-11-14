Аваков: исполнять обязанности главы Нацполиции будет Вадим Троян

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.

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«Исполнять обязанности главы полиции будет Вадим Троян», - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября глава Нацполиции Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке.

Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. А в Украину она приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии, который недавно подал в отставку с должности главы Одесской ОГА.