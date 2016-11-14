Аваков: исполнять обязанности главы Нацполиции будет Вадим Троян
15:49, 14 ноября 2016Политика
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Первый заместитель начальника Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Вадим Троян будет исполнять обязанности главы Нацполиции.
Вадим Троян / УНИАН
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook.
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«Исполнять обязанности главы полиции будет Вадим Троян», - заявил министр.
Как сообщал УНИАН, 14 ноября глава Нацполиции Хатия Деканоидзе объявила о своей отставке.
Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. А в Украину она приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии, который недавно подал в отставку с должности главы Одесской ОГА.
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